Pasqua: Coldiretti Lazio, boom prenotazioni in agriturismi di Campagna Amica, tutto esaurito (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato ma ad essere stati più colpiti sono stati i prodotti di alta gamma dal vino ai salumi, dai formaggi fino ai tartufi. La ristorazione rappresenta una componente importante di una filiera agroalimentare che nel Lazio conta circa 50 mila imprese e offre lavoro ad oltre 70 mila persone, di cui il 66 per cento nel settore delle coltivazioni agricole e nella produzione di prodotti animali e servizi connessi, mentre il 29 per cento nel lavoro industriale alimentare e delle bevande. Nella nostra regione il sistema agroalimentare rappresenta il 3 per cento della ricchezza dell'intera economia regionale e contribuisce, con 6,3 miliardi di fatturato annui al 6 per cento dell'Agrifood nazionale. (Com)