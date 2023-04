Medio Oriente: sventato attacco a Gerusalemme est, due feriti in scontri vicino Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio, la polizia israeliana ha avviato le ricerche di un’automobile il cui conducente è sospettato di aver tentato di sferrare un attacco l’anciandosi contro i passanti a Gerusalemme ovest, mentre nella città di Burqin, a sud-ovest di Jenin, due giovani palestinesi sono stati feriti negli scontri con le Forze di difesa israeliane (Idf). Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, già nella serata di ieri le Idf hanno effettuato controlli sistematici in diversi villaggi nei pressi di Jenin, in particolare a Raba, Aba, Sir, Kfir, Deir Abu Daif e al Jalama, imponendo restrizioni alla circolazione. Intensificati i controlli anche ai posti di blocco di Tayasir e Hamra, verso il confine con la Giordania, in particolare sulle autovetture dirette alla Valle del Giordano. I due posti di blocco, inoltre, sono stati chiusi a intermittenza. Nella giornata di oggi, inoltre, le Idf hanno reagito a un tentativo di attacco compiuto da individui ancora non identificati dall’interno della loro autovettura, nei pressi del villaggio palestinese di Yabad, nel nord della Cisgiordania. Dopo gli attacchi di ieri a Tel Aviv e in Cisgiordania, infatti, le autorità israeliane hanno intensificato le misure di sicurezza, mobilitando le unità di riservisti della Guardia di frontiera e delle Idf. Il capo della Polizia, Yaakov Shabtai, ha invitato tutti coloro che hanno un permesso per il porto di armi da fuoco a portare con sé la propria arma. Da domani, quattro battaglioni di riservisti della polizia saranno schierati nei centri delle principali città. (Res)