Yemen: rinviata di tre giorni l’attuazione dell’accordo per lo scambio di prigionieri

- Le autorità dello Yemen hanno rinviato di tre giorni l’attuazione dell’accordo per lo scambio di 887 prigionieri tra il governo di Sanaa e il gruppo ribelle sciita Houthi. Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita, “Al Arabiya”. Originariamente, lo scambio era stato fissato per il prossimo 11 aprile, ma secondo il governo yemenita il Comitato internazionale della Croce Rossa ha chiesto un ulteriore rinvio per “portare a termine le disposizioni per avviare l’attuazione” dell’accordo. Così il sottosegretario del ministero per i Diritti umani e membro della delegazione del governo ai negoziati con gli Houthi, Majed Fadayel, ha spiegato la decisione, in un comunicato stampa diffuso via twitter. “Pur considerando il gran numero di accordi sullo scambio dei prigionieri e malgrado gli sforzi dispiegati da ciascuno, in realtà ancora non sono finiti tutti gli incontri e la Croce Rossa deve completare le procedure. Tale richiesta da parte della Croce Rossa è stata confermata, inoltre, dal capo della Commissione per i prigionieri, Abdul Qadir al Murtada. (segue) (Res)