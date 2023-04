Latina: al fuoco chiesa di Don Bosco a Formia, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio nella chiesa di Don Bosco a Formia, in provincia di Latina. Le fiamme sono divampate questa notte all'una e, fin da subito, sul posto, sono accorsi i vigili del fuochi dei distaccamenti di Castelforte e di Gaeta. Le fiamme, che sono state domate soltanto in mattinata, hanno riguardato gli arredi in legno all'interno del luogo di culto. A seguito del rogo è stato interdetto l'accesso alla chiesa. Al momento le cause restano ignote. Nessuna persona è rimasta ferita. (Rer)