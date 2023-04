Spagna: Valencia sarà la prima città a sperimentare la giornata lavorativa di quattro giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 10 aprile, Valencia sarà la prima città spagnola a testare la giornata lavorativa di quattro giorni con un progetto pilota lanciato dal Comune. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'obiettivo è di valutare l'impatto e le conseguenze sulla produttività, il tempo libero, la mobilità, l'economia e la salute dei lavoratori di una settimana lavorativa di 32 ore. La proposta si è basata su un processo di dialogo con i settori coinvolti: sindacati, imprese, organizzazioni di quartiere, istituzioni e altri agenti sociali. Il centro di innovazione Las Naves del Comune di Valencia valuterà i risultati per avere le conclusioni di questo test a partire dal 20 luglio. "Vogliamo una città accogliente, sana e che si prenda cura delle persone. Vogliamo che le persone lavorino per vivere, non che vivano per lavorare", ha affermato il sindaco di Valencia, Joan Ribó Nello specifico, saranno analizzati, tra gli altri, temi come l'uso del tempo, l'equilibrio tra lavoro e vita privata, il senso di benessere, il riposo, l'impatto della misura sui gas serra, la qualità dell'aria, il silenzio, il consumo energetico, il traffico, la rete dei trasporti pubblici, il turismo interno, l'industria alberghiera e della ristorazione, il commercio e gli acquisti nei negozi e nelle botteghe.(Spm)