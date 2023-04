Russia: portavoce Cremlino, parole di Macron su dispiegamento testate nucleari sono “critica agli Usa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Cremlino, Dmitriji Peskov, ha definito “una critica agli Stati Uniti” le parole del presidente francese, Emmanuel Macron, contro il dispiegamento di armamenti nucleari di proprietà di un Paese in altri Stati. "Era da tempo che non si sentivano critiche così feroci dal presidente della Francia contro gli Stati Uniti", ha osservato con ironia il portavoce del Cremlino in un intervento per l’emittente televisiva “Rossija 1”. In precedenza, in una conferenza stampa dopo l’incontro a Pechino con il presidente cinese Xi Jinping, Macron aveva affermato che la Francia si oppone alla diffusione delle armi nucleari al di fuori dei Paesi che le possiedono. Il 25 marzo il presidente russo Vladimir Putin aveva dichiarato che, su richiesta della parte bielorussa, la Federazione Russa dispiegherà le sue armi nucleari tattiche in Bielorussia, "come hanno fatto da tempo gli Stati Uniti" sul territorio dei loro alleati.(Rum)