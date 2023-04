Usa: due giudici federali innescano battaglia sull'uso della pillola abortiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni contrastanti adottate nel giro di poche ore da due giudici federali hanno creato una situazione di impasse per l'accesso alla pillola abortiva negli Stati Uniti. Con un primo intervento, il giudice federale del Texas, Matthew Kacsmaryk, ha revocato l'autorizzazione che l'agenzia nazionale del farmaco (Food and drug administration, Fda) aveva dato nel 2000 all'uso del mifeprestone. Per Kacsmaryk, che dava comunque sette giorni di tempo al governo federale per presentare appello, la Fda non aveva sufficientemente considerato gli "effetti psicologici" o "medici di lungo periodo" legati all'assunzione dello steroide sintetico. Poche ore dopo, difendendo la validità del parere espresso dalla Fda, il giudice federale di Washington Thomas Rice ha definito "inappropriato" lo stop all'accesso al farmaco in tutto il territorio nazionale, ricordando che le restrizioni all'aborto "variano da Stato". Una vicenda ricca di implicazioni politiche e legali. (segue) (was)