Usa: due giudici federali innescano battaglia sull'uso della pillola abortiva (2)

- A giugno del 2022 la Corte Suprema, ribaltando un parere del 1973, eliminava il diritto all'aborto a livello federale, lasciando ai singoli Stati libertà di adottare la legislazione che preferiva. Il verdetto "Roe versus Wade", definito un "tragico errore" dal presidente Joe Biden, spingeva di lì a poco numerosi Stati a introdurre limiti parziali o totali all'accesso alle tecniche di interruzione della gravidanza. Il giudice distrettuale Kacsmaryk, indicato dall'ex presidente Donald Trump, ha portato avanti una causa istruita da diversi gruppi conservatori segnalando, inoltre, che la Fda aveva deciso sulla base di studi "chiaramente infondati", "in violazione del suo dovere statutario". L'agenzia avrebbe inoltre subito "significative pressioni" politiche per autorizzare l'uso della pillola. Il gruppo conservatore Alliance Defending Freedom ha salutato il verdetto come una "importante vittoria", auspicando misure contro l'Fda, responsabile di un comportamento "imprudente" che ha messo "a rischio le donne e i bambini". (segue) (was)