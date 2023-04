Usa: due giudici federali innescano battaglia sull'uso della pillola abortiva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche più significative alla sentenza arrivavano dal presidente Biden, secondo cui il titolare della corte del Texas "aveva sostituito il suo giudizio con quello dell'Fda. Se questa sentenza dovesse essere confermata, non ci sarebbe praticamente alcuna prescrizione, approvata dalla Fda, che sarebbe al sicuro da questo tipo di attacchi politici e ideologici". Prima ancora di conoscere il decreto di Rica, giudice nominato nel 2011 dall'allora presidente Barack Obama, il Dipartimento di Giustizia e la casa farmaceutica Danco Laboratories hanno presentato ricorso, mentre il procuratore generale Merrick Garland ha fatto sapere che il governo chiederà alla Corte d'appello di sospenderne l'applicazione fino a quando non si sarà sbrogliata la vicenda. Un caso che con ogni probabilità dovrà essere sciolto dalla Corte Suprema. (was)