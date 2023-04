Medio Oriente: sottomarino a propulsione nucleare Usa inviato a supporto Quinta flotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottomarino a propulsione nucleare della Marina degli Stati Uniti USS Florida è stato inviato a supporto della Quinta flotta, con base in Bahrein. Lo ha annunciato oggi il comandante della Marina Usa, Timothi Hawkins. Il sottomarino è entrato nello spazio marittimo mediorientale giovedì e ha attraversato il Canale di Suez. “È in grado di portare fino a 154 missili Tomahawk per l’attacco a obiettivi terrestri ed è stato dispiegato per la Quinta flotta degli Usa per contribuire ad assicurare la sicurezza marittima e la stabilità della regione”, ha spiegato Hawkins. La Quinta flotta, che pattuglia lo Stretto di Hormuz, ha competenza sullo Stretto di Bab el Mandeb e sulla regione del Mar Rosso e fa parte di diversi partenariati internazionali, tra i quali l’International Maritine Security Construct, nel quale sono coinvolti dieci Paesi, tra i quali gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita e il Bahrein. Recentemente Stati Uniti, Regno Unito e Israele hanno accusato l’Iran di attaccare le petroliere e le navi commerciali nella regione del Golfo, ma Teheran ha sempre smentito. Lo scorso mese, inoltre, gli Usa hanno lanciato un attacco contro le milizie filo-iraniane in Siria, dopo che in un attacco missilistico nel nord del Paese aveva provocato la morte di un contractor e il ferimento di altre sette cittadini statunitensi. (Was)