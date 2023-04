Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- In Ucraina le operazioni belliche sono rese più difficili dal disgelo in atto. A Bakhmut, carri armati ucraini su una strada diventata una palude. Il disgelo ha trasformato anche le trincee in fiumi di fango, come mostra il video dei soldati ucraini. (Kiu)