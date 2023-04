Medio Oriente: delegazione Egitto a Tel Aviv per favorire la tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di rappresentanti delle autorità dell’Egitto andrà a breve a Tel Aviv per fermare l’inasprimento delle tensioni tra Israele e gruppi palestinesi. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, secondo la quale Il Cairo ha già avuto “numerosi contatti con gli Stati Uniti” per discutere della questione. La delegazione egiziana dovrà organizzare “colloqui approfonditi e adoperarsi per formulare un accordo definitivo che sia rispettato da tutte le parti in causa”. Le fazioni palestinesi hanno informato l’Egitto delle loro rivendicazioni, ossia che Israele fermi l’inasprimento delle violenze nella moschea al Aqsa, a Gerusalemme, e che ponga fine alle operazioni militari nella Striscia di Gaza. (segue) (Cae)