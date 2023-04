Berlusconi: Zangrillo, un paziente e anche un amico, grande coinvolgimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- “Ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me non posso negarlo, c'è un grande coinvolgimento personale, ma è una persona che ci ha abituato a rispondere sempre al meglio”. Lo ha dichiarato ai giornalisti Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e coordinatore del reparto di terapia intensiva cardiotoracica dell’ospedale San Raffaele dove da mercoledì è ricoverato l’ex premier. (Rem)