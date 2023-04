Roma: controlli a Monte Mario Trionfale e Flaminio, due persone arrestate e quattro denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutta la giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno eseguito una serie di verifiche nei quartieri Monte Mario, Flaminio e Trionfale mirate al contrasto di ogni forma di degrado e di illegalità. Ad esito delle verifiche, due persone sono state arrestate e quattro denunciate a piede libero. In manette sono finiti un 59enne italiano, a cui è stato notificato un ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Napoli, dovendo espiare una pena di 4 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e un 25enne tunisino per resistenza a Pubblico ufficiale. (segue) (Rer)