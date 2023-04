Roma: controlli a Monte Mario Trionfale e Flaminio, due persone arrestate e quattro denunciate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri lo hanno notato mentre litigava animatamente in strada con la compagna e sono intervenuti per calmarli ma, alla loro vista, l’uomo ha iniziato a colpirli e spintonarli tentando la fuga. È stato bloccato dopo un breve inseguimento. I carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario hanno poi denunciato un 23enne romano trovato alla guida della sua moto in stato di ebbrezza. Nel corso del controllo il giovane ha inveito contro i carabinieri e si è anche rifiutato di fornire indicazione circa la sua identità. I militari della Stazione di Roma Tomba di Nerone, invece, hanno notificato ad un 45enne romano un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dalla Procura di Tivoli, per maltrattamenti contro familiari o conviventi. (segue) (Rer)