Libia: rappresentante speciale Onu elogia riunione capi sicurezza a Bengasi

- Il rappresentante speciale del segretario generale dell’Organizzazione delle nazioni unite (Onu), Abdoulaye Bathily ha elogiato la riunione dei capi militari e della sicurezza della Libia iniziata nella serata di ieri a Bengasi, in quanto “simbolo dell’unità e della sovranità” del Paese. Lo riferisce il quotidiano libico “Al Wasat”. Alla riunione, iniziata ieri nel capoluogo della regione orientale della Cirenaica, roccaforte del generale Khalifa Haftar, partecipano il Comitato militare libico congiunto 5+5, formato da alti ufficiali dell’est e dell’ovest della Libia, e i vertici militari, di sicurezza e dei gruppi armati che fanno capo al Governo di unità nazionale (Gun) di Tripoli. I colloqui, organizzati su due giornate, si svolgono in presenza del rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu e vertono sulla riunificazione delle istituzioni militari del Paese e sulla creazione di un governo unitario. Bathily ha quindi esortato i partecipanti a “non trascurare il popolo e i bambini della Libia, i vostri figli che aspirano a un futuro più sicuro e più prospero”. Secondo il rappresentante speciale del segretario generale Onu, infatti, “sappiamo tutti che risolvere la crisi libica e porre fine allo stallo politico richiede tempo, perseveranza e pazienza”, ma questa riunione “rappresenta un’opportunità per proseguire il dialogo, per rafforzare la fiducia e scambiare punti di vista sul modo di fornire una base solida a un regolamento politico che giunga a una soluzione, creando un ambiente favorevole all’organizzazione di elezioni concordate, libere ed eque nel 2023”. (segue) (Lit)