Romania-Francia: ministro Esteri Aurescu incontra omologa Colonna in rientro dalla Cina

- Il ministro degli Esteri della Romania, Bogdan Aurescu, ha avuto oggi un incontro con l’omologa francese Catherine Colonna mentre questa, di rientro dalla Cina, stava effettuando uno scalo tecnico a Bucarest. Secondo una nota del dicastero romeno, l’incontro è avvenuto presso la Sala ufficiale dell’aeroporto Henri Coanda. Al centro del colloquio sono stati i risultati della visita di tre giorni in Cina del presidente francese Emmanuel Macron, che era accompagnato appunto da Colonna. Aurescu ha ribadito l'importanza degli appelli della comunità internazionale a Pechino affinché “si comporti in modo responsabile, in conformità alla sua qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu”, nei confronti della guerra della Russia contro l'Ucraina, specificando gli status di Paese aggressore e Paese aggredito rispettivamente per la Russia e per l’Ucraina. Il ministro romeno ha anche fatto appello a Pechino affinché non consegni armamenti e munizioni a Mosca.(Rob)