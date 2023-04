Roma: ferito da una coltellata durante una lite, fermato 32enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 35 anni è stato accoltellato questo mattina alle 10 circa al termine di una lite con un altro uomo di 32 anni. La lite è avvenuta in via della Pineta Sacchetti. All'arrivo degli agenti di polizia la vittime era a terra ferita da un fendente al fianco mentre l'aggressore, ancora sul posto, ha tentato la fuga. Bloccato dagli agenti è stato arrestato. Il 35enne è stato trasporto al policlinico Gemelli in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. (Rer)