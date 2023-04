Israele-Italia: ministro Esteri Cohen parla con Tajani, "uniti contro terrorismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo italiano, Antonio Tajani, e ha espresso il suo cordoglio per la morte di Alessandro Parini, il cittadino italiano ucciso nell'attentato di Tel Aviv di ieri sera. Lo ha riferito il ministero degli Esteri israeliano in una nota. "Israele e Italia uniti contro il terrorismo che ci minaccia tutti. Nel colloquio con il ministro degli Esteri italiano ho espresso il mio cordoglio a nome del governo e del popolo di Israele", ha affermato Cohen. Tajani, sempre secondo la nota israeliana, ha sottolineato all'omologo che "il governo italiano è al fianco di Israele in questi giorni difficili in cui siamo sotto attacco terroristico e sostiene gli sforzi di Israele per calmare la situazione". (Res)