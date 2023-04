Israele: Cirielli, errore continuare dialogo con Hamas, cordoglio e vicinanza a famiglie vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ennesimo vile attentato terroristico, che questa volta ha colpito anche alcuni turisti italiani, è la prova che nessun accordo è possibile finché a capo del popolo palestinese ci saranno i fanatici estremisti di Hamas". Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. "A mio avviso la comunità internazionale dovrebbe cambiare il paradigma dell'approccio alla questione palestinese. È un errore strategico proseguire il dialogo con gruppi criminali che andrebbero invece spazzati via per salvare innanzitutto il popolo palestinese. Non si può continuare a mettere sullo stesso piano vili assassini con la democrazia israeliana", ha continuato Cirielli. "Esprimo il più profondo cordoglio e vicinanza ai familiari del giovane avvocato Alessandro Parini e di tutte le vittime, confermando il pieno sostegno al popolo di Israele e alla lotta senza quartiere al terrorismo", ha concluso il viceministro. (Com)