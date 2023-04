Medio Oriente: segretario generale Organizzazione cooperazione islamica condanna violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci), Hussein Ibrahim Taha, ha ribadito il rifiuto e la condanna delle misure adottate da Israele per “annientare l’identità di Gerusalemme”, sottolineando che la città “è parte integrante del territorio palestinese occupato e la capitale dello Stato di Palestina”. Quanto alla moschea al Aqsa di Gerusalemme, il segretario generale dell’Oci ha dichiarato che “tutta la sua superficie è un luogo di culto riservato esclusivamente ai musulmani”. Lo riferisce il quotidiano saudita “Al Manatiq”, citando il discorso di Taha alla riunione straordinaria di oggi, a Gedda, del Comitato esecutivo dell’Oci, chiamata dai rappresentanti dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) e del Regno hashemita di Giordania. Secondo Taha, inoltre, “tutte le decisioni e le politiche adottate da Israele per modificare la situazione geografica e demografica della città e minacciare lo status storico e giuridico dei suoi luoghi santi, non hanno validità giuridica e sono considerate nulle in base al diritto internazionale e alle risoluzioni dell’Onu”. Quindi, Taha, nel suo discorso, ha messo in guardia contro qualsiasi tentativo di cambiare lo status giuridico dei luoghi di culto a Gerusalemme, sia musulmani, sia cristiani, attribuendo a Israele la responsabilità delle ripercussioni di simili “gravi violazioni”, che alimentano “la violenza e le tensioni e destabilizzano la sicurezza e la stabilità della regione”. (Res)