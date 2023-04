Privacy: Garante, al via esame misure proposte da OpenAI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante per la protezione dei dati personali (Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza) si è riunito oggi, in seduta straordinaria, per un primo esame dei due documenti fatti pervenire da OpenAI dopo l'incontro svoltosi mercoledì in video conferenza. Il Collegio tornerà a riunirsi martedì per proseguire l'esame delle misure proposte dalla società statunitense per rendere il trattamento dei dati degli utenti e degli interessati conforme alla normativa privacy. E' quanto si legge in una nota dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. (Com)