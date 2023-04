© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un missile lanciato dall'Ucraina è stato abbattuto sopra la città di Feodosia, in Crimea. Lo ha dichiarato il governatore della Crimea, Sergej Aksenov, attraverso Telegram. Secondo quanto precisato dal consigliere di Aksenov, Oleg Kryuchkov, i resti del missile sono caduti in un’area abitata, ma non ci sono state vittime e nessun edificio è stato distrutto.(Rum)