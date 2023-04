© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il gruppo M5s Regione Lazio esprime "grande dolore per la morte del giovane Alessandro Parini, vittima dell'attentato a Tel Aviv. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e siamo vicini ai turisti feriti. Questa spirale di violenza va condannata senza esitazioni". (Com)