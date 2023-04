Roma: assessora Lavori pubblici, chiusa voragine viale Buozzi, strada ora transitabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato riaperto ieri sera viale Bruno Buozzi, la strada del Municipio Roma II che collega il quartiere Parioli a Belle Arti. La via, nel tratto terminale verso il quartiere Flaminio, era stata interdetta al traffico nel dicembre scorso, a causa della rottura di una tubazione Acea che aveva provocato una voragine di circa 5 metri quadrati e 4 di profondità. Già dalla prima segnalazione, il Csimu si è attivato per mettere in sicurezza l'area e contestualmente Acea ha iniziato le ispezioni per risolvere il problema, nello specifico una condotta fognaria (pozzetto di salto). Nel corso del lavoro sono emersi una serie di cavi di sottoservizi che hanno richiesto maggior tempo per la riparazione, per non interrompere le forniture agli abitanti del quadrante. Il lavoro è giunto a termine a conclusione dei lavori di riparazione della fognatura da parte di Acea è stato anche ripristinato lo strato di asfalto e la segnaletica. Sempre a viale Bruno Buozzi, all'angolo con via Flaminia, è stata riparata un'ulteriore voragine sulla quale Acea è intervenuta riparando la rottura delle tubazioni e ripristinando lo stato della strada. (segue) (Com)