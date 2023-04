Roma: assessora Lavori pubblici, chiusa voragine viale Buozzi, strada ora transitabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo riaperto viale Bruno Buozzi. È stato fondamentale il raccordo con tutti i soggetti coinvolti e grazie all'interlocuzione abbiamo risolto un problema complesso. Roma è una città che purtroppo porta il peso dei suoi anni, e i chilometri non solo stradali ma anche di reti che la percorrono sono tanti: tra reti gas, acqua, fognature e reti di raccolta di acque meteoriche stimiamo circa 20mila chilometri. Gli accadimenti improvvisi succedono e per questo motivo con il Sindaco Gualtieri vorremmo creare una Task force per dimezzare i tempi di intervento. Ringrazio il Csimu e tutti i gestori dei pubblici servizi per il lavoro che svolgono", commenta l'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. "Questo intervento è stato più complesso del previsto, la presenza di molti sottoservizi ha infatti implicato un essenziale coordinamento tra gestori. Ringrazio l'assessore Segnalini per aver seguito con determinazione la vicenda. Abbiamo seguito tutte le fasi dei lavori, sapendo dei disagi subiti dai cittadini. Oggi finalmente abbiamo raggiunto il risultato che aspettavamo", dichiara l'assessore ai Lavori pubblici del Municipio II Paola Rossi. (segue) (Com)