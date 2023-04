Roma: assessora Lavori pubblici, chiusa voragine viale Buozzi, strada ora transitabile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo intervento eseguito da Acea ha riguardato la perimetrazione dell'area con opere provvisionali di cantiere a limitazione della pubblica sicurezza. Successivamente sono stati avviati gli scavi per la individuazione e risoluzione della problematica. A seguito dello scavo sono state rinvenute tre infrastrutture di sottoservizi proprio al di sopra del manufatto rotto della fognatura (cavo alta tensione + rete idrica + cavo telecomunicazioni). La presenza di tali cavi ha impedito di realizzare nell'immediato una riparazione di ripristino del manufatto fognario rotto. È stato quindi necessario intervenire rispettando tutti i sottoservizi presenti coordinandosi con le società dei pubblici servizi per portare a termine le lavorazioni. (Com)