Iraq: la presidenza Repubblica condanna attacco all’aeroporto di Sulaymaniyah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il comandante in capo delle Forze democratiche siriane (Sdf), Mazlum Kobane, è stato preso di mira dall’attacco di un drone in prossimità dell’aeroporto internazionale civile di Sulaymaniyah, la cui responsabilità è attribuita alla Turchia. Il portavoce delle Sdf, inizialmente, aveva smentito la notizia via Twitter, etichettandola come un falso diffuso con l’obiettivo di “ricattare politicamente alcune forze politiche del Kurdistan iracheno”. Da Ankara per ora nessun commento, ma la Turchia anche in passato ha preso di mira con i suoi droni gli ufficiali delle Sdf, considerandoli legati al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) turco, che ha diverse postazioni nel Kurdistan iracheno. (segue) (Res)