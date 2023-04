Iraq: la presidenza Repubblica condanna attacco all’aeroporto di Sulaymaniyah (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, l’agenzia di stampa irachena “Shafaq” ha riferito che una delegazione del governo federale di Baghdad, guidata dal consigliere per la Sicurezza nazionale, Qassem al Araji, è attesa oggi nella città di Sulaymaniyah, su ordine del primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, per aprire un’inchiesta sui fatti di ieri. Infatti, secondo l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, la presidenza della Regione autonoma del Kurdistan iracheno ha chiesto alle autorità competenti di aprire un’indagine sulle cause e sui responsabili dell’attacco di ieri all’aeroporto di Sulaymaniyah. “È necessario che ciascuno eserciti la moderazione e affronti correttamente il fatto e le sue conseguenze, invece di lanciare accuse, e che ci si adoperi per trovare una soluzione alle sue cause”, si legge nel comunicato stampa della presidenza della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, ripreso da “Rudaw”. La presidenza del Kurdistan iracheno, inoltre, ha rassicurato i cittadini che “preservare la loro sicurezza, la loro serenità e la loro vita quotidiana è una priorità per le istituzioni della regione”. (Res)