Sicurezza stradale: via alla campagna con Miss Italia con patrocinio Mit

23 luglio 2021

- Via alla campagna sulla sicurezza stradale con protagonista Lavinia Abate, Miss Italia 2022, e patrocinata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini. E' quanto si legge in una nota del Mit. È la prima di una serie di iniziative di sensibilizzazione a cui ha lavorato il dicastero di Porta Pia: entro fine mese ci sarà anche una riunione con il ministero dell’Istruzione e del Merito per l’educazione stradale nelle scuole, il tutto mentre gli uffici sono impegnati per costruire il nuovo Codice della strada. Oggi - continua la nota - Miss Italia è protagonista di un video, seguiranno alcune immagini spot. E presto ci saranno altre iniziative con altri vip, preziosi soprattutto per sensibilizzare i più giovani. (Com)