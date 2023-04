Berlusconi: Letta, sta meglio di quanto pensassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- “L’ha detto benissimo lui: È dura, non mollo, ce la farò anche questa volta. Meglio non si poteva dire, ogni volta che si è dato un obiettivo l’ha raggiunto e credo che sia su quella strada. Gli facciamo un augurio. L’ho trovato meglio di quanto pensassi, tornerà in campo, lo conoscete”. Lo ha dichiarato Gianni Letta all’uscita dell’ospedale San Raffaele, dopo aver fatto visita a Silvio Berlusconi ricoverato da mercoledì nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica. (Rem)