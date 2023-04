Milano: dal Comune 2,3 milioni per la sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Supera i due milioni e 300mila euro la somma destinata al Comune di Milano per la sicurezza stradale, in particolare per tutelare i pedoni, e per ottenerla l'Amministrazione comunale farà richiesta di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo ha stabilito una delibera approvata giovedì scorso a Palazzo Marino. Sono pari complessivamente a 13,5 milioni di euro i fondi messi a disposizione dal Ministero per la sicurezza stradale, da suddividere in proporzione tra i quattordici 'grandi comuni' riportati nel rapporto annuale ISTAT sull'incidentalità stradale con maggiore coinvolgimento di pedoni (oltre a Milano, i fondi sono indirizzati anche a Torino, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina e Catania). (segue) (Com)