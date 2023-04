Sicurezza stradale: Salvini, parte oggi campagna "Lasciati guidare dal buonsenso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Lasciati guidare dal buonsenso'. Parte oggi la campagna sulla sicurezza stradale di Miss Italia, patrocinata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Protagonista è la diciottenne Lavinia Abate, vincitrice dell’edizione 2022: l’iniziativa verrà promossa durante le fasi delle selezioni per il concorso di quest’anno, con oltre 400 eventi in tutto il Paese". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastruttura e dei Trasporti, Matteo Salvini. "Troppi giovani perdono la vita ogni anno sulle strade italiane: per questo, è fondamentale che siano i giovani protagonisti a sensibilizzare ragazze e ragazzi sui rischi al volante - continua l'esponente dell'esecutivo -. Accogliamo quindi con grande soddisfazione il messaggio di Miss Italia, a cui seguiranno altre iniziative. Entro fine mese porteremo avanti i tavoli con il ministero dell’Istruzione e del Merito per l’educazione stradale nelle scuole. Avanti così". (Rin)