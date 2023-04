Roma: controlli a Monte Mario Trionfale e Flaminio, due persone arrestate e quattro denunciate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Denunciato anche un 39enne romano che, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, è stato sorpreso dai militari all'interno di un locale pubblico in orario a lui non consentito. Un 37enne del Bangladesh è stato sorpreso dal personale addetto alla sicurezza di un supermercato mentre cercava di allontanarsi con 11 bottiglie di superalcoolici asportate da alcuni scaffali ed è stato denunciato dai carabinieri intervenuti su richiesta giunta al 112. I militari della Compagnia Roma Trionfale hanno infine eseguito diversi posti di controllo alla circolazione, nel corso dei quali hanno elevato contravvenzioni al Codice della Strada per oltre 1.500 euro. (Rer)