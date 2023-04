Berlusconi: Tajani, tutti ottimisti e convinti che tornerà presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Tutte le persone attorno a Silvio Berlusconi sono ottimiste sulla sua ripresa. Lo ha ribadito il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un intervento per “Sky TG24”. “Stamane non l’ho sentito anche per non affaticarlo, però ha riposato bene, sono in contatto con la famiglia, il professor Zangrillo, Marta Fascina. E’ un leone, tutti sono ottimisti e siamo convinti che tornerà presto”, ha detto Tajani aggiungendo che Forza Italia sta organizzando un evento a Milano per il 5 e 6 maggio. “Questo potrebbe segnare la sua riapparizione in pubblico”, ha concluso Tajani.(Res)