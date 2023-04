Israele: sottosegretario Ferrante su morte Parini, "una preghiera per Alessandro e un abbraccio alla famiglia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Alessandro Parini, ucciso ieri in un attentato sul lungomare di Tel Aviv, in Israele. "Ho condiviso con lui, negli stessi anni, gli studi universitari alla Luiss. In seguito ci siamo incontrati spesso nelle aule giudiziarie del Tribunale di Roma. Un giovane collega avvocato brillante, appassionato, ambizioso, curioso. Con una vita davanti, tanti sogni da realizzare, un futuro da scalare. Ucciso brutalmente dal fanatismo islamista. Una preghiera per Alessandro, un abbraccio alla famiglia", si legge in una nota. (Com)