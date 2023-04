Ucraina: viceministra Esteri Dzhaparova dal 9 al 12 in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Esteri dell'Ucraina, Emine Dzhaparova, si recherà in visita ufficiale in India da domani, 9 aprile, a mercoledì 12. Dzhaparova, fa sapere il ministero degli Esteri ucraino, inconterà tra gli altri il sottosegretario indiano agli Esteri, con delega all'Occidente, Shri Sanjay Verma, occasione per un confronto sulle "relazioni bilaterali, sulla situazione attuale in Ucraina e su questioni di mutuo interesse". (Kiu)