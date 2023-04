Agroalimentare: Confagricoltura, prosegue riduzione prezzi, preoccupa frenata commercio internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli a livello internazionale. A marzo, secondo l'ultimo bollettino dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), hanno fatto registrare una diminuzione di oltre due punti percentuali sul livello del mese precedente. Il calo è stato del 20,5 per cento rispetto a marzo 2022. Lo riferisce Confagricoltura nella sua nota settimanale pubblicata oggi. Alla base di questa tendenza al ribasso, hanno indicato gli esperti della Fao, c'è – tra l'altro – una crescente debolezza della domanda su scala globale. Per i cereali, in particolare, la riduzione è sensibilmente superiore a quella media. Solo in un mese, da febbraio a marzo di quest'anno, l'indice della Fao sconta un taglio del 7 per cento per il grano e del 4,6 per cento per il mais. Dati preoccupanti in ordine all'andamento e alle prospettive dell'economia mondiale sono arrivati negli ultimi giorni da altre organizzazioni internazionali. Stando alle ultime previsioni dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli scambi internazionali saliranno solo dell'1,7 per cento, un punto percentuale in meno rispetto al 2022. Il rallentamento dell'interscambio commerciale si spiega con una crescita del Pil globale prevista poco sopra i 2 punti percentuali. (segue) (Com)