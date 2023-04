Agroalimentare: Confagricoltura, prosegue riduzione prezzi, preoccupa frenata commercio internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da sottolineare, prosegue Confagricoltura, che le proiezioni relative all'andamento del commercio internazionale e del Pil globale sono inferiori alle medie registrate negli ultimi dodici anni. Anche il Fondo monetario internazionale ha previsto una crescita debole per l'economia mondiale nei prossimi cinque anni: non oltre il 3 per cento all'anno. Si tratta della previsione a medio termine più bassa dal 1990. La forte riduzione in atto dei prezzi del gas, accompagnata da quella dei prezzi delle principali commodities agricole, spingono al ribasso l'inflazione. Per questo, è necessaria una grande dose di prudenza e pragmatismo nelle prossime decisioni relative all'aumento dei tassi di interesse. Una stretta monetaria eccessiva potrebbe innescare una fase recessiva che va evitata a tutti i costi. In Italia, è già in atto un aumento delle sofferenze bancarie. Crescono anche le difficoltà di accesso al credito per le imprese, mentre gli investimenti sono fondamentali per sostenere il ciclo economico ed avanzare nel processo di transizione ambientale ed energetica. A tutto ciò si aggiunge anche la probabile decisione russa ventilata dal ministro degli Esteri Sergej Lavrov, che la Russia potrebbe entro metà maggio non rispettare l'accordo sul grano del Mar Nero. Infine, si segnala in vista del tavolo del 12 aprile, la preoccupazione per le forti oscillazioni sui mercati nazionali dei frumenti che creano problematiche serie per il prossimo raccolto. Facile prevedere l'instabilità dei mercati con conseguenze tutte da scoprire, conclude Confagricoltura (Com)