Israele: Tajani, uno dei due feriti potrebbe essere dimesso nel giro di poche ore

- Uno dei due italiani feriti nell’attentato di Tel Aviv potrebbe essere dimesso nel giro di poche ore. Lo ha precisato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un intervento per “Sky TG24”. “I due italiani feriti per fortuna sono stati feriti in maniera non grave, uno potrebbe essere dimesso nel giro di poche ore”, ha detto Tajani aggiungendo che per l’altro ferito potrebbero servire alcuni giorni di degenza in ospedale. Per quanto riguarda invece Alessandro Parini, l’avvocato romano rimasto ucciso nell’attentato, il ministro ha precisato che la salma dovrebbe rientrare nei prossimi giorni. “Stiamo seguendo attraverso l’Unità di crisi e l’ambasciata a Tel Aviv tutte le procedure necessarie”, ha detto Tajani. Parini e gli altri connazionali feriti facevano parte di due diversi gruppi e non erano insieme, secondo quanto precisato ancora dal ministro. L’Unità di crisi della Farnesina, ha aggiunto, è al lavoro e a disposizione per dare informazioni a tutte le famiglie di italiani che si trovano in Israele.(Res)