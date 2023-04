Medio Oriente: oggi riunione straordinaria dell’Organizzazione della cooperazione islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato esecutivo dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci) tiene oggi una riunione straordinaria nella sua sede di Gedda, in Arabia Saudita, per discutere degli sviluppi del conflitto israelo-palestinese. Lo riferisce un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale dell’organizzazione. Nel corso della riunione, convocata dall’Autorità nazionale palestinese e dal Regno di Giordania, il segretario generale dell’Oci, Hussein Ibrahim Taha, dovrebbe far luce sulle pericolose conseguenze delle incursioni delle autorità israeliane nella moschea al Aqsa, a Gerusalemme, e, in generale, delle violenze ai danni dei palestinesi. Ieri, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo iraniano, Ebrahim Raisi, con il quale ha sottolineato la necessità che “il mondo islamico sia unito contro gli attacchi di Israele in Paestina”, in riferimento ai bombardamenti dell’aviazione israeliana sulla Striscia di Gaza. Erdogan, inoltre ha definito essenziale ricorrere alla “ragionevolezza”, per evitare una nuova spirale di violenza, esortando le parti coinvolte al buonsenso. (segue) (Res)