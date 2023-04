Medio Oriente: oggi riunione straordinaria dell’Organizzazione della cooperazione islamica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano “The Times of Israel”, la posizione di Erdogan rappresenta un evidente cambiamento dopo che l'ultimo anno la Turchia ha stretto sempre di più i suoi legami con Israele. “Erdogan ha anche invitato Raisi a continuare congiuntamente gli sforzi nelle piattaforme internazionali, in particolare nell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) e nelle Nazioni Unite, per preservare lo status dei luoghi santi". Secondo l’articolo, inoltre, "Erdogan ha affermato che è importante dimostrare unità, in particolare di fronte a atti recenti come l'incendio del sacro Corano nelle città europee”. (Res)