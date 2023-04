Trentino: Lega su runner morto, Ispra faccia il suo lavoro o altrimenti è meglio che chiuda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella avvenuta a Caldes, in Trentino, è una tragedia annunciata e l'Ispra (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) è il primo che deve salire sul banco degli imputati. Lo dichiarano in una nota i capigruppo in commissione Ambiente alla Camera, Gianpiero Zinzi, e al Senato, Tilde Minasi, la deputata Vanessa Cattoi e la senatrice Elena Testor. "Rinnovando le condoglianze alla famiglia vogliamo ricordare che più e più volte il presidente Maurizio Fugatti aveva lanciato l'allarme nelle interlocuzioni che si sono succedute in questi cinque anni, ma senza successo. La Provincia autonoma di Trento aveva chiesto di poter intervenire con urgenza nei confronti dei grandi carnivori problematici e la necessità di realizzare al più presto un piano di contenimento degli orsi visto il numero diventato ormai eccessivo rispetto alla morfologia del territorio. Ispra, invece, si è sempre messa di traverso, ha sempre ignorato gli appelli da parte di Piazza Dante. Basti guardare l'ultima bozza sperimentale sul piano contenimento dei lupi", si legge nella nota. "L'Istituto ministeriale non ha minimamente preso in considerazione le proposte della Pat che cercavano di rispondere alle necessità del territorio, ma addirittura ha cercato di ostacolare l'avvio del piano di sperimentazione proponendo dei criteri che non sono per nulla applicabili in Trentino. Di fatto, ad oggi, Ispra non tutela la sicurezza dei cittadini. Siamo di fronte a una serie infinita di burocrati che non prendono decisioni, se ne lavano le mani e quella che ci va di mezzo è la vita delle persone", denunciano i parlamentari leghisti. (segue) (Com)