Trentino: Lega su runner morto, Ispra faccia il suo lavoro o altrimenti è meglio che chiuda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Si arrampicano sugli specchi con la scusa che il parere di Ispra è obbligatorio, ma non vincolante. Se così fosse allora siamo di fronte all'ennesimo ente inutile che è meglio che chiuda oggi stesso e si affidi la gestione dei grandi carnivori ai singoli territori. Se questo non fosse vero allora noi vogliamo proseguire su un percorso serio e responsabile che veda però un cambio di approccio su un tema che riguarda i territori di montagna perché non è possibile che su un tema così delicato assistiamo ancora oggi a interventi da parte di soggetti senza alcuna competenza in materia o che non conosca minimamente la vita in montagna. Il Trentino deve essere supportato in ogni forma da Ispra che non può più latitare come sta facendo oltre che sui grandi carnivori anche su fauna e specie alloctone. Il Trentino è stanco di questa gestione. Faremo leva in Parlamento con tutte le nostre forze perché non vogliamo che anche questa situazione porti allo spopolamento delle montagne. Come Lega - prosegue la dichiarazione - abbiamo ribadito più volte che qui non c'è più solo da tutelare l'agricoltura di montagna, ma la sicurezza e la vita dei nostri concittadini. Già cinque anni fa avevamo presentato una proposta di legge in Parlamento che conferisce alle regioni e provincie autonome la facoltà di intervenire contro gli animali che possano risultare pericolosi non solo per gli esseri umani, ma anche per la conservazione degli habitat naturali, della flora e fauna selvatica. È solo da votare. Oggi davanti alla morte di questo ragazzo è ora di farla finita con le battaglie ideologiche. Tutte le istituzioni devono essere unite nelle necessarie azioni che dovranno essere fatte d'ora in poi per il contenimento di grandi carnivori nel nostro territorio. Non vogliamo piangere altri morti. Vogliamo che trentini e turisti vivano i nostri boschi in assoluta sicurezza", conclude la nota. (Com)