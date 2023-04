© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid-19 (33,3 per cento) risulta stabile rispetto alla settimana precedente (33,7 per cento). E' quanto si legge sul profilo Twitter dell'Istituto superiore di sanità, in merito al report esteso dell'Iss sulla sorveglianza Covid-19. (Rin)