Internet: Capitanio, ok Consiglio Stato, pirata web non risponde a mail? Provvedimento AgCom colpisce comunque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pirata non risponde alle mail? Il provvedimento Agcom lo colpisce comunque. Il Consiglio di Stato, con una propria decisione, conferma l'efficacia e la legittimità delle azioni di Agcom contro i pirati del web. Tempo fa, il Tar Lazio aveva accolto il ricorso del gestore di un sito pirata, la società Petacloud Sa basata Repubblica Ceca, contro un provvedimento dell’Agcom a tutela del diritto d’autore, sostenendo che notificare l’ordine di inibizione di un sito via mail non avrebbe tutelato adeguatamente l’interessato, tra l’altro stabilito all’estero, nonostante l’evidenza della condotta illecita. "Una decisione paradossale che fortunatamente il Consiglio di Stato ha completamente ribaltato. La conseguenza sarebbe stata che tutti i pirati si sarebbero, d'ora in avanti, limitati a non rispondere agli ordini dell'Autorità per le comunicazioni, rendendosi di fatto irreperibili e continuando a commettere illeciti. Ora qualcuno la smetterà di fare il fubetto", commenta il commissario Agcom, Massimiliano Capitanio. L’ordinanza cautelare n.1309 del 5 aprile 2023 ha infatti rilevato che, rispetto al mezzo utilizzato per la notifica, prevale l’interesse pubblico ad inibire l’ulteriore reiterazione delle violazioni. "Una importante decisione di sistema, che costituisce un precedente utile avverso i ricorsi che contesteranno le misure antipirateria dell’Agcom esclusivamente tramite sterili cavilli procedurali", conclude Capitanio. (Rin)