Difesa: Romania, avvicendamento al vertice della Task Force Air "Gladiator" tra il colonnello Morelli e il parigrado Massara

- Ha avuto luogo presso l’aeroporto "Mihail Kogalniceanu" di Costanza l’avvicendamento al comando della Task Force Air “Gladiator”, impegnata in Romania nel quadro della missione Nato di enhanced Air Policing (eAP). Il Colonnello Michele Morelli ha ceduto il comando al parigrado Antonino Massara. La cerimonia, riferisce il Comando operativo di vertice interforze (Covi), si è svolta alla presenza del comandante operativo di vertice interforze, Francesco Paolo Figliuolo, dell’ambasciatore d’Italia a Bucarest, Alfredo Maria Durante Mangoni, del comandante del Comando operazioni aerospaziali (Coa), Claudio Gabellini. In rappresentanza delle autorità romene erano presenti il segretario di Stato Bachide, il Joint Force Commander Lieutenant General Ionita e l’Air Component Commander General Vrajescu. "Avete assolto in modo impeccabile il compito che è stato affidato all’Italia dall’Alleanza Atlantica”, ha detto il Generale Figliuolo, “un compito fondamentale per il rispetto della sovranità e per la difesa degli spazi aerei della Romania e della Nato. Siete stati un modello vincente, sotto tutti i punti vista e i numeri parlano chiaro: oltre 500 ore di volo per più di 300 sortite. Quando le operazioni sono di successo vuol dire che a monte c’è stato tanto addestramento, un’accurata pianificazione e una fase condotta degna di questo nome. Avete dimostrato la competenza e il valore degli uomini e delle donne dell’Aeronautica militare e delle Forze armate italiane”. (segue) (Com)