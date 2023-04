Difesa: Romania, avvicendamento al vertice della Task Force Air "Gladiator" tra il colonnello Morelli e il parigrado Massara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, il comandante del Covi ha presenziato al formale passaggio di testimone alla guida della Tfa tra il comandante cedente e il subentrante. Il generale Ionita ha rivolto parole di ringraziamento all’Italia, che tramite le sue Forze armate, anche con l’operazione in Romania, si conferma tra le principali nazioni contributrici per il rafforzamento della postura di deterrenza dell’Alleanza Atlantica sul fianco orientale. La cerimonia si è conclusa con il conferimento dell’onorificenza romena “Defence staff” al Colonnello Morelli e della “Emblem of Honor” dell’Aeronautica militare della Romania a sei uomini e donne della Tfa italiana. A margine della cerimonia, il Comandante del Covi ha assistito a un briefing di aggiornamento informativo sulla situazione in atto e sulle correlate dinamiche operative. (Com)