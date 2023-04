Pasqua: Coldiretti, spesa a tavola sale a 76 euro a famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa a tavola degli italiani per il pranzo di Pasqua sale a 76 euro a famiglia, con un aumento del 10 per cento rispetto allo scorso, spinto dalla voglia di stare assieme dopo le difficoltà causate dalla pandemia, ma anche, nonostante inflazione e preoccupazione, per la guerra in Ucraina. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè "La Pasqua 2023 degli italiani a tavola", secondo la quale il 57 per cento dei cittadini trascorrerà il pranzo pasquale tra le mura domestiche, mentre un altro 34 per cento con parenti e amici. Il 7 per cento ha deciso, invece, di passare la domenica in un ristorante o in un agriturismo, mentre un restante 2 per cento ha scelto di fare un picnic. In media saranno sei le persone su ogni tavola - spiega Coldiretti in una nota - con una situazione abbastanza simile a quella dello scorso anno, con le tavolate che stentano ancora a riempirsi dopo l’impatto devastante della pandemia sulle abitudini degli italiani. Per preparare il pranzo di Pasqua si impiegheranno mediamente 2,1 ore, con una netta tendenza a privilegiare i menu della tradizione. Tra coloro che cucineranno, una maggioranza del 47 per cento conterrà le operazioni in cucina tra i 30 minuti e le due ore, un 27 per cento si spingerà a tre ore, ma un 18 per cento di "super chef" arriverà fino a otto ore ed un ulteriore 1 per cento supererà questo limite. Un 7 per cento si limiterà ad appena mezz’ora. (segue) (Com)