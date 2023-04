Israele: Mattarella, esecrazione per vile atto terroristico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico che, a Tel Aviv, ha provocato, insieme al ferimento di altri turisti, la morte del giovane avvocato italiano Alessandro Parini, rivolgendo ai suoi familiari e amici i sentimenti di cordoglio e di vicinanza della Repubblica e suoi personali. Ha espresso inoltre al presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog, le condoglianze della Repubblica italiana. E' quanto si legge in una nota del Quirinale. (Com)